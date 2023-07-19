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Не помеха: незрячая пожилая американка устроила впечатляющий забег
19.07.2023 15:03 Алина Груднева

Не помеха: незрячая пожилая американка устроила впечатляющий забег

Незрячая 74-летняя жительница американского Кирнисвилля Кэрил Растин пробежала пять километров в рамках Национальных игр для взрослых в Питтсбурге.

По данным New York Post, это уже ее второй забег в этих соревнованиях.

Тот факт, что она незрячая, не стал препятствием для Растин, которая добежала до финиша спустя 45 минут, заняв 15 место. Ей помогала с тренировками маленькая внучка, которая научила свою бабушку бегать вслепую.

"Она бегала со мной и подсказывала мне", — рассказала американка.

Во время забега приложение направления, которое помогало бы ей с указаниями относительно местности, дало сбой, но и это не помешало целеустремленной женщине финишировать.

Она призналась, что это было очень сложно, а во время бега она даже сбила все конусы, но это ее не остановило.

"Я точно не остановлюсь. Это только начало", - сказала Растин.

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