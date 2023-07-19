Не помеха: незрячая пожилая американка устроила впечатляющий забег
Незрячая 74-летняя жительница американского Кирнисвилля Кэрил Растин пробежала пять километров в рамках Национальных игр для взрослых в Питтсбурге.
По данным New York Post, это уже ее второй забег в этих соревнованиях.
Тот факт, что она незрячая, не стал препятствием для Растин, которая добежала до финиша спустя 45 минут, заняв 15 место. Ей помогала с тренировками маленькая внучка, которая научила свою бабушку бегать вслепую.
"Она бегала со мной и подсказывала мне", — рассказала американка.
Во время забега приложение направления, которое помогало бы ей с указаниями относительно местности, дало сбой, но и это не помешало целеустремленной женщине финишировать.
Она призналась, что это было очень сложно, а во время бега она даже сбила все конусы, но это ее не остановило.
"Я точно не остановлюсь. Это только начало", - сказала Растин.