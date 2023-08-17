



"Не могу разбудить маму": 4-летняя дочь нашла мертвой участницу Олимпиады

Участница Олимпийских игр, вице-чемпионка мира и Европы по плаванию из Великобритании Хелен Смарт скончалась на 44-м году жизни.



По данным The Sun, тело спортсменки нашла ее 4-летняя дочка.



"Хайди проснулась ночью и попыталась лечь рядом с мамой в постель. Когда Хелен не отреагировала, малышка обратилась к папе: "Я не могу разбудить маму". Он сказал: "Она, должно быть, очень устала. Иди в постель". Но когда он зажег свет, то он увидел мертвую Хелен", - рассказала мать спортсменки Линда.



Никто не ожидал скоропостижной смерти Смарт. Накануне она каталась на байдарках с мужем и детьми.



Спортсменка, специалист по плаванию на спине, выступала за сборную Великобритании на Олимпийских играх в 2000 году под своей девичьей фамилией Дон-Дункан. Также она завоевала бронзовую медаль на Играх Содружества 1998 года в Куала-Лумпуре и серебро на чемпионатах мира и Европы.



У Хелен Смарт осталось двое детей. Она ушла из спорта после Олимпийских игр в Сиднее и стала главой директором школы в Уигане.