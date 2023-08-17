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"Не могу разбудить маму": 4-летняя дочь нашла мертвой участницу Олимпиады
17.08.2023 13:45 Алина Груднева

"Не могу разбудить маму": 4-летняя дочь нашла мертвой участницу Олимпиады

Участница Олимпийских игр, вице-чемпионка мира и Европы по плаванию из Великобритании Хелен Смарт скончалась на 44-м году жизни.

По данным The Sun, тело спортсменки нашла ее 4-летняя дочка.

"Хайди проснулась ночью и попыталась лечь рядом с мамой в постель. Когда Хелен не отреагировала, малышка обратилась к папе: "Я не могу разбудить маму". Он сказал: "Она, должно быть, очень устала. Иди в постель". Но когда он зажег свет, то он увидел мертвую Хелен", - рассказала мать спортсменки Линда.

Никто не ожидал скоропостижной смерти Смарт. Накануне она каталась на байдарках с мужем и детьми.

Спортсменка, специалист по плаванию на спине, выступала за сборную Великобритании на Олимпийских играх в 2000 году под своей девичьей фамилией Дон-Дункан. Также она завоевала бронзовую медаль на Играх Содружества 1998 года в Куала-Лумпуре и серебро на чемпионатах мира и Европы.

У Хелен Смарт осталось двое детей. Она ушла из спорта после Олимпийских игр в Сиднее и стала главой директором школы в Уигане.

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