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Не дожидаясь свистка: из-за Месси фанаты сбежали со стадиона
27.07.2023 02:30 Алина Груднева

Не дожидаясь свистка: из-за Месси фанаты сбежали со стадиона

Фанаты, пришедшие на матч "Интер Майами" против "Атланты Юнайтед", разбежались со стадиона, как только Лионель Месси покинул поле.

Соответствующее видео стало вирусным в сети.

Месси показательно выступил за "Интер Майами", забив два гола. Ему поставили замену незадолго до конца матча.

Поклонники звездного аргентинца решили не дажиться финального свистка и начали массово уходить с трибун. Это обидело главного наставника команды.

"Лео такая важная фигура в мире, что трудно не оправдать такое отношение болельщиков. Но я ожидал, что они останутся до последнего, чтобы поаплодировать команде", – обиделся Тата Мартино.

 

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