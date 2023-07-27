



Не дожидаясь свистка: из-за Месси фанаты сбежали со стадиона

Фанаты, пришедшие на матч "Интер Майами" против "Атланты Юнайтед", разбежались со стадиона, как только Лионель Месси покинул поле.



Соответствующее видео стало вирусным в сети.



Месси показательно выступил за "Интер Майами", забив два гола. Ему поставили замену незадолго до конца матча.



Поклонники звездного аргентинца решили не дажиться финального свистка и начали массово уходить с трибун. Это обидело главного наставника команды.



"Лео такая важная фигура в мире, что трудно не оправдать такое отношение болельщиков. Но я ожидал, что они останутся до последнего, чтобы поаплодировать команде", – обиделся Тата Мартино.



