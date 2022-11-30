



Назван потенциальный соперник Джошуа

У Энтони Джошуа для возвращения на ринг после поражения украинскому боксеру Усику есть несколько потенциальных соперников, однако кандидатура одного из них является более вероятной.

По данным Вoxingscene, такое мнение выразил промоутер Эдди Хирн.

По его словам, это могут быть Тайсон Фьюри или Деонтей Уайлдер, хотя самым приоритетным является Диллиан Уайт.

"Думаю, что это будет большой бой. Я считаю, что они всегда хотели побиться друг с другом еще раз. Сейчас у них 1-1, в любителях победу одержал Уайт в 2009 году, а в профи Джошуа. Второй бой, который произошел через большой промежуток времени, было просто эпическим", - отметил промоутер.

Хирн добавил, что переговоры будут проведены со всеми, а там уже будет видно, что дальше.

"Возможно, Эй Джей сразится с Джермейном Франклином в феврале или марте. Не знаю. Он вроде хорошо заявил о себе, дал Диллиану Вайту хороший бой. Но у Джошуа есть несколько вариантов, которые он рассматривает. Не думаю, что Диллиан рассматривает реванш с Джермейном Франклином. Думаю, что он хочет больших боев, потому что его карьера близится к концу. Нет смысла устраивать небольшие бои на этом этапе, потому что каждый тренировочный лагерь дается с трудом", - отметил Хирн.