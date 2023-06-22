Навка прокомментировала "тревожные" новости о Костомарове
Олимпийская чемпионка Татьянра Навка, которая также является супругой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, прокомментировала слухи о находящемся до сих пор в реанимации фигуристе Романе Костомарове.
По данным росСМИ, спортсмен ежедневно делает упражнения для предстоящего протезирования.
"Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится», - сказала он.
По словам Навки, Косторов является сильным, и она сама верит в то, что все "будет хорошо".
"Динамика положительная, пусть идет все как идет", — добавила она.