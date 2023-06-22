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Навка прокомментировала "тревожные" новости о Костомарове
22.06.2023 21:24 Алина Груднева

Навка прокомментировала "тревожные" новости о Костомарове

Олимпийская чемпионка Татьянра Навка, которая также является супругой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, прокомментировала слухи о находящемся до сих пор в реанимации фигуристе Романе Костомарове.

По данным росСМИ, спортсмен ежедневно делает упражнения для предстоящего протезирования.

"Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится», - сказала он.

По словам Навки, Косторов является сильным, и она сама верит в то, что все "будет хорошо".

"Динамика положительная, пусть идет все как идет", — добавила она.
 

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