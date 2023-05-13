



Наставник "Мансити" возмущен хаосом в расписании АПЛ из-за Евровидения



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на расписание матчей АПЛ.



По его словам, он уже устал с этим бороться и ничего не понимает.



"Я не могу понять это расписание. Мы не можем сыграть в субботу, потому что в Ливерпуле проходит Евровидение, а полиция не готова обеспечивать безопасность двух больших мероприятий. Я этого не понимаю, но я уже устал бороться. Что я могу сделать? Будет на один день меньше подготовки к "Реалу", — возмутился он.



Согласно последним данным, ближайший тур "Мансити" проведет против "Эвертона" в это воскресенье, а матч против "Реал Мадрид" состоится 17 мая.







