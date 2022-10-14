



Наследие Марадоны: мяч, забитый "рукой Бога", уйдет с молотка

Мяч, которым Диего Марадона забил свой знаменитый гол рукой, будет продан на аукционе.



Аукционный дом Graham Budd Auctions выставил мяч на продажу. Аукцион должен пройти 16 ноября. Как сообщает Daily Mail, ожидается, что за лот будет продан за 3 миллиона фунтов стерлингов.



С молотка уйдет тот самый мяч, которым Марадона забил гол рукой в матче со сборной Англии на Чемпионате мира в 1986 году. Марадона открыл счет на 51-й минуте, переправив мяч в ворота рукой после подачи с фланга.



Судья Али Бен Насер, который и выставил мяч на продажу, не заметил нарушений. Тогда Марадона пошутил, что это была "рука Бога".