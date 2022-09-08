



Начался матч за выход в 1/8 финала Евробаскета: Израиль сыграет против Чехии

Дэнни Авдия и его товарищи по команде сегодня выйдут на площадку в матче за выход в 1/8 финала Евробаскета против хозяев турнира - сборной Чехии.



Открыв турнир в Праге двумя победами над Финляндией и Нидерландами, сборная Израиля затем потерпела поражение от Сербии и Польши.



Это последняя встреча бело-голубых на групповом этапе Евробаскета, и теперь формула проста: победа Гая Гудса и его команды обеспечит им место в 1/8 финала и поездку в Берлин. В случае поражения израильская команда вылетит домой в течение следующего дня.