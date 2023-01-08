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На широкую ногу: стало известно о жилье Роналду в Саудовской Аравии
08.01.2023 23:00 Алина Груднева

На широкую ногу: стало известно о жилье Роналду в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду, подписавший контракт с "Аль-Наср", арендовал два этажа в элитном отеле Саудовской Аравии.

Как стало известно, звездный португалец снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе в Эр-Рияде.

Ожидается, что в роскошном отеле он будет жить вместе со своей семьей и охраной. Также Роналду будет там принимать своих друзей.

Согласно прайсу на сейте отеля, один месяц проживания в отеле обойдется футболисту примерно в €300 тысяч.

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