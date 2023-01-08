



На широкую ногу: стало известно о жилье Роналду в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду, подписавший контракт с "Аль-Наср", арендовал два этажа в элитном отеле Саудовской Аравии.



Как стало известно, звездный португалец снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе в Эр-Рияде.



Ожидается, что в роскошном отеле он будет жить вместе со своей семьей и охраной. Также Роналду будет там принимать своих друзей.



Согласно прайсу на сейте отеля, один месяц проживания в отеле обойдется футболисту примерно в €300 тысяч.