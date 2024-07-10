



На Олимпиаде в Париже откроется самый большой в мире ресторан

Когда 26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры, это будет означать множество первых событий. Брейкинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта. Впервые будет соблюден гендерный паритет: в соревнованиях примут участие столько же женщин, сколько и мужчин. А учитывая, что Игры проходят во Франции, неудивительно, что в Олимпийской деревне появится самый большой в мире ресторан.



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Накормить 15 000 международных спортсменов из 208 территорий и стран - задача не из легких: 200 поваров будут готовить более 40 000 блюд каждый день как в ресторане Олимпийской деревни, так и на 14 соревновательных площадках по всему городу. За два 15-дневных периода Олимпийских и Паралимпийских игр будет подано более 13 миллионов блюд - это эквивалентно количеству еды на 10 чемпионатах мира по футболу.



Комплекс киностудии Cité du Cinéma в Сен-Дени, на окраине Парижа, станет центром этого кулинарного подвига. Здесь спортсмены получат доступ к шести основным зонам, посвященным французской, азиатской, афро-карибской и мировой кухне, с 500 различными рецептами на самый разный вкус. Меню было составлено в сотрудничестве с бывшей французской яхтсменкой и бронзовым призером Олимпийских игр Элен Дефранс (ныне диетологом), которая сосредоточила свои знания и опыт на том, чтобы сделать "в целом приятное и сытное предложение, которое удовлетворит любой тип посетителей", - сказала она. Она уделяла пристальное внимание качеству и прозрачности ингредиентов, а также вкусовым качествам и эстетической привлекательности рецептов.



Строгая хартия качества также регулировала питание на Олимпийских играх в Париже. Она разрабатывалась в течение четырех лет с целью вдвое сократить углеродный след блюд, произведенных во время Игр, по сравнению с Лондоном 2012 года. В результате четверть всех ингредиентов будет поставляться в радиусе 250 км от Парижа, а 20 % будут сертифицированы как органические. Все мясо, молоко и яйца будут из Франции, а треть продуктов питания будет растительного происхождения.

