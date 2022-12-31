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На матче НБА произошла жесткая потасовка: видео
31.12.2022 04:35 Алина Груднева

На матче НБА произошла жесткая потасовка: видео

На матче НБА между "Детройтом" и "Орландо" произошла массовая потасовка между игроками. 

Игрок "Детройта" Килиан Хейс пытался пройти с мячем к кольцу "Орландо", однако соперник Моритц Вагнер вытолкнул его на скамью запасных.

Такой жесткий прием не остался без ответа, в результате чего началась драка. Одноклубники заступились за коллегу, а сам Хейс ударил обидчика кулаком по голове.

По итогам потасовки, НБА наказала участников драки, дисквалифицировав 11 игроков. Хейс пропустит три матча, Вагнер - два, а Хамид Диалло – одну. Все трое были удалены еще во время игры.

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