



На матче НБА произошла жесткая потасовка: видео

На матче НБА между "Детройтом" и "Орландо" произошла массовая потасовка между игроками.



Игрок "Детройта" Килиан Хейс пытался пройти с мячем к кольцу "Орландо", однако соперник Моритц Вагнер вытолкнул его на скамью запасных.



Такой жесткий прием не остался без ответа, в результате чего началась драка. Одноклубники заступились за коллегу, а сам Хейс ударил обидчика кулаком по голове.



По итогам потасовки, НБА наказала участников драки, дисквалифицировав 11 игроков. Хейс пропустит три матча, Вагнер - два, а Хамид Диалло – одну. Все трое были удалены еще во время игры.



