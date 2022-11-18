



На фоне ареста Адесаньи припомнили скандал вокруг МакГрегора

Легенда UFC Майкл Биспинг считает, что арест Исраэля Адесаньи — ничто, по сравнению с нападением на автобус, совершенным Конором МакГрегором в 2018 году.

Об этом сообщает Mirror.

Напомним, что Адесанью арестовали в аэропорту в Нью-Йорке за то, что он вез с собой кастет.

Бывший чемпион UFC Биспинг заявил, что арест его коллеги был не более чем оплошностью, потому инцидент вряд ли окажет какое-либо влияние на его карьеру.

"То, что сделал Иззи, не идет ни в какое сравнение с тем, что делали Конор, я, Джон Джонс или Рэмпейдж. Ему, конечно, не следовало проезжать через аэропорт с кастетом, но это просто небольшая оплошность. Если он не знал, он не знал", - сказал он.

По словам менеджера Адесаньи, кастет ему подарил фанат. Его нашли в багаже заезды UFC.