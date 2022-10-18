



На ЧМ в Катаре продано почти 3 миллиона билетов

На чемпионат мира по футболу в Катаре было продано почти 2,9 млн билетов, как сообщили ФИФА и организаторы ЧМ в понедельник, еще осталось около 7% свободных мест.



Лидирующей страной по количеству проданных билетов является Мексика. Ожидается, что 1,2 миллиона человек из США, Саудовской Аравии и Англии приедут в Катар, чтобы увидеть вживую матчи чемпионата мира по футболу.



Через несколько недель ожидается выпуск дополнительных билетов, заявил директор турнира ФИФА Колин Смит на пресс-конференции в Дохе с организаторами первого в истории зимнего чемпионата мира. Билеты обычно доступны задолго до начала турнира, так как спонсоры и ассоциации-члены FIFA возвращают билеты, которые не удалось продать.



Также ФИФА сообщила, что хотя 420 000 человек со всего мира подали заявки на работу в качестве волонтеров на турнире в Катаре, по словам организаторов, было отобрано всего 20 000. Из них около 2 200 иностранных граждан, а остальные волонтеры будут местными.