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На баскетбольном матче в Афинах напали на израильских болельщиков
12.04.2023 19:17 Алина Груднева

На баскетбольном матче в Афинах напали на израильских болельщиков

На баскетбольном матче между афинским АЕК и "Хапоэль Иерусалим" на израильских болельщиков напали.

Это произошло во время игры в рамках четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов.

Греки запускали в сторону израильских болельщиков фейерверк. Также они бросали петарды и камни. В результате, несколько человек получили ранения.

Игра была приостановлена до тех пор, пока не было восстановлено спокойствие на трибунах. Также болельщики афинской команды принесли флаги ПА и ООП. Один из болельщиков публично сжег израильский флаг.

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