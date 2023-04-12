



На баскетбольном матче в Афинах напали на израильских болельщиков

На баскетбольном матче между афинским АЕК и "Хапоэль Иерусалим" на израильских болельщиков напали.



Это произошло во время игры в рамках четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов.



Греки запускали в сторону израильских болельщиков фейерверк. Также они бросали петарды и камни. В результате, несколько человек получили ранения.



Игра была приостановлена до тех пор, пока не было восстановлено спокойствие на трибунах. Также болельщики афинской команды принесли флаги ПА и ООП. Один из болельщиков публично сжег израильский флаг.