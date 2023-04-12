На баскетбольном матче в Афинах напали на израильских болельщиков
На баскетбольном матче между афинским АЕК и "Хапоэль Иерусалим" на израильских болельщиков напали.
Это произошло во время игры в рамках четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов.
Греки запускали в сторону израильских болельщиков фейерверк. Также они бросали петарды и камни. В результате, несколько человек получили ранения.
Игра была приостановлена до тех пор, пока не было восстановлено спокойствие на трибунах. Также болельщики афинской команды принесли флаги ПА и ООП. Один из болельщиков публично сжег израильский флаг.
השופטים דנו במהלך הפסקת המחצית באפשרות לעצור את המשחק, והחליטו להמשיכו@YoavBorowitz pic.twitter.com/CHnOf2J9zE— כאן חדשות (@kann_news) April 12, 2023