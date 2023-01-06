



На Australian Open разрешили выступить россиянам

На Australian Open разрешили выступить россиянам...



Руководство Tennis Australia решило допустить игроков из России и Беларуси к участию на Australian Open под нейтральным флагом. Чем вызвали шквал негативных комментариев.



Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал Australian Open не допускать к турниру российских теннисистов даже под нейтральным флагом.



"Неважно, под каким флагом они есть, это флаг, запятнанный украинской кровью", — заявил Василий Мирошниченко.



По его словам, для российских властей важно, чтобы ее спортсмены и дальше выступали на международных турнирах. И даже нейтральный статус не меняет того факта, что это российский спортсмен.