На Australian Open разрешили выступить россиянам
На Australian Open разрешили выступить россиянам...
Руководство Tennis Australia решило допустить игроков из России и Беларуси к участию на Australian Open под нейтральным флагом. Чем вызвали шквал негативных комментариев.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал Australian Open не допускать к турниру российских теннисистов даже под нейтральным флагом.
"Неважно, под каким флагом они есть, это флаг, запятнанный украинской кровью", — заявил Василий Мирошниченко.
По его словам, для российских властей важно, чтобы ее спортсмены и дальше выступали на международных турнирах. И даже нейтральный статус не меняет того факта, что это российский спортсмен.