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На Australian Open разрешили выступить россиянам
06.01.2023 20:14 Юлия Фрилис

На Australian Open разрешили выступить россиянам

На Australian Open разрешили выступить россиянам...

Руководство Tennis Australia решило допустить игроков из России и Беларуси к участию на Australian Open под нейтральным флагом. Чем вызвали шквал негативных комментариев.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал Australian Open не допускать к турниру российских теннисистов даже под нейтральным флагом.

"Неважно, под каким флагом они есть, это флаг, запятнанный украинской кровью", — заявил Василий Мирошниченко.

По его словам, для российских властей важно, чтобы ее спортсмены и дальше выступали на международных турнирах. И даже нейтральный статус не меняет того факта, что это российский спортсмен.

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