



На 97-й минуте: сборная Израиля вышла в четвертьфинал

Молодежная сборная Израиля победила сегодня вечером, 31 мая, со счетом 1:0 сборную Узбекистана, чемпиона Азии, и вышла в четвертьфинал чемпионатмира.



Анан Халайла решил исход игры в дополнительное время. В субботу команда встретится с Бразилией или Тунисом в четвертьфинале.



"Я очень горжусь ребятами. Это была очень сложная игра, как финал кубка", - сказал сегодня (в среду) тренер молодежной команды Офир Хаим, который вывел своих подопечных в четвертьфинал Мондиалето после драматичной победы над сборной.



Хаим добавил: "Мы играли недостаточно хорошо и умно, но мы проявили характер и решимость и верили, что сможем победить. Мы заслужили победу и сделали это с большой душой и сердцем. В моей жизни все идет тяжело, и я борюсь до последнего, чтобы добиться всего, наверное, это то, что Бог выбрал для меня. Сейчас я очень счастлив.



У нас потрясающая команда, очень особенная команда. Сейчас ситуация изменилась, потому что от нас есть ожидания, и игроки мужественно их оправдали".

