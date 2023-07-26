



МОК не пригласил РФ, Беларусь и Гватемалу на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду, 26 июля, официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) и их лучших спортсменов принять участие в Играх XXXIII Олимпиады, которые пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.



Как сообщается на официальном сайте МОК, в общей сложности приглашения на Париж 2024 были отправлены 203 национальным олимпийским комитетам.



"Приглашение не включает НОК Гватемалы, действие которого в настоящее время приостановлено, а также НОК России и Беларуси", - отмечается в сообщении.



Ранее в МОК заявляли, что примут решение об участии индивидуальных, нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом, в соответствии с рекомендациями для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, в подходящее время.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил важность того, чтобы российские и белорусские спортсмены не допускались к Олимпиаде-2024 даже под нейтральными флагами.



"Группа Макфола-Ермака еще в прошлом году предлагала не допускать спортсменов этих государств к соревнованиям. Мы благодарны за решение МОК. Но также важно, чтобы российские и белорусские спортсмены вообще были недопущены к Олимпиаде и другим соревнованиям и не могли выступать даже под нейтральными флагами", - заявил Ермак.



