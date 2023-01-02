



Модрич не изменил Реалу ради денег в новом клубе Роналду

37-летний полузащитник имел сразу два новых варианта продолжения карьеры. Бронзовый призер чемпионата мира-2022 по футболу получал предложения “Интера” из Майами и от “Аль-Насра”, который 31 декабря объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду.



Однако оба предложения Лука Модрич отклонил. Хорват решил остаться в “Реале”. У футболиста контракт с мадридским клубом до конца июня 2023 года. Пока стороны еще не говорили о продолжении сотрудничества, но появляется много слухов о намерении "Реала" сохранить в центре поля обладателя "Золотого мяча".



Модрич тоже не прочь вместе с Реалом продолжить борьбу за чемпионство в Лиге-2022/2023. После 15 туров "Реал" идет вторым, уступая “Барселоне” только по дополнительным показателям. Ведь у обоих клубов по 38 очков.



Интересно и то, что "Аль-Наср" хочет усилить линию защиты еще одним бывшим лидером “Реала” – Серхио Рамосом, выступающим за французское ПСЖ.