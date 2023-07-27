



Министр спорта Украины: ситуация с Харлан - намеренная провокация

Как сообщал Mignews, украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку своей сопернице из России Анне Смирновой.



Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сторона заранее предупредила организаторов чемпионата мира по фехтованию, что украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам, выступающим под нейтральным флагом.



"Вчера была встреча федерации - президента, главного тренера - с членами международной федерации. Они также отметили, что наши спортсмены не будут жать руку, они предоставят "салют", поздравят и уйдут с дорожки. То, что мы видели - это провокация с российской стороны, российской спортсменки под нейтральным флагом. Мы видели, что она делала конкретно провокацию против Ольги Харлан", - подчеркнул Гутцайт.



"Она спровоцировала Ольгу, спровоцировала организационный комитет, и организационный комитет знал, что это будет происходить, потому что их предупредили, но к сожалению они сделали то что сделали, они дисквалифицировали Ольгу", - добавил министр, добавив, что решение о дисквалификации было принято после продолжительных споров между организаторами турнира.



Министр также выразил поддержку украинской фехтовальщице.



"Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная Победа страны и твоя совсем скоро!", - подчеркнул Гутцайт.



Ранее в четверг, 27 июля, в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7, однако после боя отказалась пожать ей руку. Россиянка подала жалобу о нарушении правил Международной федерации и 50 минут отказывалась уходить с дорожки, ожидая решение комитета. Сначала FIE отклонила протест россиянки и позволила Харлан выйти в следующий раунд, однако позже стало известно о ее дисквалификации.



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