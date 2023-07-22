



Миллиардер купил клуб НФЛ Washington Commanders за рекордные $6 млрд

Владельцы американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) единогласно одобрили продажу клуба Washington Commanders миллиардеру Джошу Харрису за рекордную сумму в $6,05 млрд.



Как сообщает MarketWatch, в рамках соглашения совладельцами клуба стали звезда баскетбола Мэджик Джонсон, один из основателей американского промышленного концерна Danaher Corp. Митчелл Рейлс и около десятка других людей, также входящих в инвестиционную группу Харриса, в том числе его бизнес-партнер Дэвид Блитцер.



Харрис и Блитцер, основатели спортивного холдинга Harris Blitzer Sports & Entertainment, уже владеют несколькими командами из разных видов спорта, среди которых баскетбольный клуб из Филадельфии 76ers, хоккейная команда "Нью-Джерси Дэвилс" и английский футбольный клуб "Кристал Пэлас".



Ранее сообщалось, что команду на американскому футболу Washington Commanders претендует основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос совместно с рэпером Jay-Z.



Предыдущая самая дорогая сделка в истории спортивных клубов США также состоялась в НФЛ - тогда глава Walmart Inc. Роб Уолтон купил "Денвер Бронкос" за $4,65 млрд.