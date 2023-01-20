



Миллиардер Джим Рэтклифф присоединяется к гонке за покупку "Манчестер Юнайтед"

Британский миллиардер и фанат "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф официально присоединился к гонке за покупку английского футбольного гиганта.



"Я могу подтвердить, что мы официально включились в процесс", - сообщил по электронной почте представитель компании Рэтклиффа Ineos Group AG. Рэтклифф стал первым потенциальным участником торгов, который публично заявил о своей заинтересованности в приобретении команды.



Акции "Юнайтед" взлетели в ноябре на новостях о том, что нынешние владельцы, семья Глейзеров из Флориды, рассматривают возможность продажи команды, которая 13 раз выигрывала английскую Премьер-лигу.



В настоящее время команда находится на подъеме, проиграв лишь одну из 19 последних игр во всех соревнованиях под руководством нового менеджера Эрика тен Хага.



Любая продажа клуба может поднять его оценку примерно до 5 млрд фунтов стерлингов ($6,1 млрд). На данный момент оценка "Манчестер Юнайтед" составляет около $3,8 млрд.



Состояние Рэтклиффа оценивается в $12,4 млрд, пишет Bloomberg.