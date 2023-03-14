



Микаэла Шиффрин стала лучшей горнолыжницей в истории, среди мужчин и женщин

Микаэла Шиффрин выиграла слалом в субботу, что стало 87-й победой на Кубке мира в ее карьере. Ее последняя победа побила небывалый рекорд - 86 побед - установленный шведом Ингемаром Стенмарком. На сегодняшний день Шиффин выиграла больше гонок, чем любой другой мужчина или женщина в истории горнолыжного спорта.



20 декабря 2012 года Шиффрин установила рекорд в Аре, Швеция, где она одержала свою первую победу в Кубке мира, также в слаломе.



В субботу, в гонке, где иногда решающую роль играют сотые доли секунды, Шиффрин обошла соперников почти на целую секунду, финишировав на 0,92 секунды впереди Венди Холденер из Швейцарии.



Субботняя победа продолжила захватывающую карьеру 27-летней американки, которая родилас в Вейле, штат Колорадо, в семье лыжников и стала, пожалуй, величайшей горнолыжницей всех времен.



В январе Шиффрин выиграла свою 83-ю гонку Кубка мира, побив рекорд американки Линдси Вонн и заняв первое место среди женщин-горнолыжниц за всю историю. В то время Вонн сказала, что Шиффрин "без сомнения выиграет еще больше гонок, подняв планку рекорда для следующего поколения американских лыжников".



Темп побед Шиффрин не имеет себе равных, поскольку она установила рекорды побед среди женщин и мужчин раньше, чем два предыдущих рекордсмена.

Вонн было 33 года, когда она выиграла свою 82-ю гонку, а через год завершила карьеру. Стенмарку было 32 года, когда он одержал свою 86-ю и последнюю победу на чемпионате мира.



В понедельник Шиффрин исполняется 28 лет.



"Шиффрин такая замечательная лыжница с фантастической техникой и действительно заслуживает того, чтобы побить мой рекорд. Я буду рад за нее, когда она это сделает", — написал Стенмарк в электронном письме, прежде чем она превзошла его рекорд, установленный в 1989 году.



Стенмарк добавил: "Она будет первой, кто одержит 100 побед на чемпионатах мира".



Шиффрин преуспела даже за пределами своего рекорда. У нее три медали на трех Олимпийских играх и 14 медалей на чемпионатах мира по горнолыжному спорту. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не считает эти соревнования гонками Кубка мира.



На чемпионатах мира Шиффрин завоевала 14 медалей в 17 стартах. Это означает, что каждый раз, когда она входит в стартовые ворота, у нее есть 82,4% шансов подняться на подиум.



Она завершит сезон на финале Кубка мира в Сольдеу, Андорра, и планирует принять участие в трех гонках: супергиганте в четверг, за которым последуют слалом и гигантский слалом.. Шиффрин - редкая лыжница, которая может выиграть любой стиль гонки.



В 2018 году она стала первой лыжницей, выигравшей гонки Кубка мира во всех шести индивидуальных дисциплинах. Всего за свою карьеру она выиграла 53 слалома, 20 гигантских слаломов, пять супергигантов, пять командных параллелей, три скоростных спуска и одно альпийское двоеборье