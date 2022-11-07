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Михаэли - Смотричу: не позволим превратить Израиль в "государство Галахи"
07.11.2022 17:48 Алина Груднева

Михаэли - Смотричу: не позволим превратить Израиль в "государство Галахи"

Министр транспорта Мерав Михаэли прокомментировала требования Бецалеля Смотрича запретить футбольные матчи в Шаббат.

 
"Смотрич уже пытается навязать свой религиозный образ жизни всему Государству Израиль", - сказала она.
 
По словам Михаэли, футбольные матчи будут проводиться, как обычно.
 
"Если вы осмелитесь изменить это, общественность укажет вам на двери. Мы не позволим вам превратить Израиль в государство Галахи", - добавила она.

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