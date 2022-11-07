



Михаэли - Смотричу: не позволим превратить Израиль в "государство Галахи"

Министр транспорта Мерав Михаэли прокомментировала требования Бецалеля Смотрича запретить футбольные матчи в Шаббат.

"Смотрич уже пытается навязать свой религиозный образ жизни всему Государству Израиль", - сказала она.

По словам Михаэли, футбольные матчи будут проводиться, как обычно.

"Если вы осмелитесь изменить это, общественность укажет вам на двери. Мы не позволим вам превратить Израиль в государство Галахи", - добавила она.