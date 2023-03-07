



Международная федерация гимнастики отстранила главного тренера сборной РФ

Международная федерация гимнастики отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной РФ Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на два года.



“Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики”, – говорится в пресс-релизе.



Согласно заявлению федерации, решение было принято по итогам разбирательства, связанного среди прочего с высказываниями Винер по итогам Олимпиады в Токио, которые дисциплинарная комиссия посчитала оскорбительными и нарушающими правила федерации. Тогда Винер раскритиковала судейство по поводу оценок, которые российские спортсменки получили в индивидуальном многоборье.



Срок отстранения Винер начнется со дня отмены санкций в отношении российской гимнастики, введенных из-за войны в Украине.