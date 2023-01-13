



Месси зовут в клуб-соперник "Аль-Насра" за баснословный гонорар

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" хочет подписать контракт с Лионелем Месси за баснословный гонорар.



Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По данным издания, если Криштиану Роналду предложили 200 млн долларов в главном клубе-сопернике "Аль-Наср", то Месси могут предложить еще больше.



Уточняется, что "Аль-Хиляль" может предложить Лионелю 300 миллионов долларов в год. Тем не менее, пока нигде нет подтверждений того, чтобы Месси вел об этом переговоры. Более того, ходят слухи, что он намеревается подписать новый контракт с ПСЖ до 2024 года.