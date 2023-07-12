



Месси сделал заявление о завершении карьеры

36-летний футболист склонен к тому, что в ближайшем будущем перестанет выступать за сборную Аргентины. Об этом нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал в интервью TV Publica.



"Это случится в момент, когда это должно будет произойти. За последнее время я добился всего, так что теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда настанет нужный момент, чтобы уйти. Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь всем тем прекрасным, что меня окружает", - сказал Месси.



"Нам в сборной пришлось пройти через трудные времена. Нам повезло выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пришло время наслаждаться", — добавил знаменитый футболист.