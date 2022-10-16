



Месси сделал сенсационное заявление о своей карьере

Леонель Месси объявил, что собирается завершить карьеру в сборной Аргентины.

Соответствующее заявление он сделал 15 октября.

"Решение принято. ЧМ в Катаре станет последним в моей карьере", — отметил Месси.

Ранее инсайдеры сообщали о том, что Лео не намерен продлевать контракт с ПСЖ.

Сам же Месси в одном из последних интервью говорил, что его не привлекает тренерская карьера.

"Я не собираюсь быть тренером. Правда, Зинедин Зидан в свое время говорил то же самое. Затем он стал тренировать и трижды выиграл Лигу Чемпионов", — говорил аргентинец.