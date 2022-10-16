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Месси сделал сенсационное заявление о своей карьере
16.10.2022 00:16 Алина Груднева

Месси сделал сенсационное заявление о своей карьере

Леонель Месси объявил, что собирается завершить карьеру в сборной Аргентины.

 
Соответствующее заявление он сделал 15 октября.
 
"Решение принято. ЧМ в Катаре станет последним в моей карьере", — отметил Месси. 
 
Ранее инсайдеры сообщали о том, что Лео не намерен продлевать контракт с ПСЖ.
 
Сам же Месси в одном из последних интервью говорил, что его не привлекает тренерская карьера.
 
"Я не собираюсь быть тренером. Правда, Зинедин Зидан в свое время говорил то же самое. Затем он стал тренировать и трижды выиграл Лигу Чемпионов", — говорил аргентинец. 

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