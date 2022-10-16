Месси сделал сенсационное заявление о своей карьере
Леонель Месси объявил, что собирается завершить карьеру в сборной Аргентины.
Соответствующее заявление он сделал 15 октября.
"Решение принято. ЧМ в Катаре станет последним в моей карьере", — отметил Месси.
Ранее инсайдеры сообщали о том, что Лео не намерен продлевать контракт с ПСЖ.
Сам же Месси в одном из последних интервью говорил, что его не привлекает тренерская карьера.
"Я не собираюсь быть тренером. Правда, Зинедин Зидан в свое время говорил то же самое. Затем он стал тренировать и трижды выиграл Лигу Чемпионов", — говорил аргентинец.