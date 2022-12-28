



Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2022 года по версии Forbes





Forbes опубликовал рейтинг, в котором форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года.



Самым высокооплачиваемым спортсменом года стал Лионель Месси. В 2022 году он заработал 130 миллионов долларов. Форвард вторично занял первое место в таком рейтинге.



Леброн Джеймс, занявший 2-е место, впервые преодолел отметку в 100 миллионов долларов.



Топ-10 рейтинга:





1. Лионель Месси (футбол) – 130 млн долларов (зарплата и призовые – 75 млн долларов, реклама – 55 млн долларов);

2. Леброн Джеймс (баскетбол) –121,2 млн (41,2+80);

3. Криштиану Роналду (футбол) – 115 млн (60+55);

4. Неймар (футбол) – 95 млн (70+25);

5. Стефен Карри (баскетбол) – 92,8 млн (45,8+47);

6. Кевин Дюрент (баскетбол) – 92,1 млн (42,1+50);

7. Роджер Федерер (теннис) – 90,7 млн (0,7+90);

8. Сауль Альварес (бокс) – 90 млн (85+5);

9. Том Брэди (американский футбол) – 83,9 млн (31,9+52);

10. Яннис Адетокумбо (баскетбол) –79,2 млн (44,2+35).



Напомним, Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022.