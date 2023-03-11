



Месси получил очень выгодное предложение и может покинуть ПСЖ

Лионель Месси получил очень большое предложение от "Интера Майами", выступающего в MLS. Об этом сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.



"Интер Майами" из лиги MLS очень заинтересован в подписании контракта с Лео Месси, и в США готовы приложить все возможные усилия, особенно финансовые, чтобы привезти "Блоху" во Флориду этим летом.



MLS готова быть очень гибкой, чтобы убедить Месси подписать конракт. Утверждается, что лига даже готова изменить свой календарь, а вдобавок они готовы открыть лазейки в годовых потолках зарплат клубов, чтобы разрешить контракт звезды.



"Пари Сен-Жермен" пытается убедить аргентинца все-таки остаться играть за столичный французский клуб. Парижане предлагают Лео годовой контракт с возможностью продления еще на год.



Скира отмечает, что Месси решит свое будущее в ближайшие недели.



Текущее соглашение нападающего с ПСЖ действует до конца следующего июня. В контракте предусмотрена опция продления на год.



Отметим, что Месси всю свою профессиональную карьеру провел в "Барселоне", а летом 2021-го стал игроком “Пари Сен-Жермен”. За прошедшие два сезона он сыграл 64 матча в составе парижан, отличившись 29 голами и 31 ассистом.



