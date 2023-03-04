



Месси осуществил предсмертное желание Пеле

Лионель Месси сумел осуществить предсмертное желание легендарного нападающего Пеле, умершего от онкологического заболевания.



В этом призналась дочь покойного "короля футбола" Келли Насименту в Instagram.



По словам женщины, ее отец мечтал, чтобы Аргентина выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре, что, в конечном итоге и произошло. Она подчеркнула, что Пеле стало хуже, когда Бразилия уступила Хорватии.



"Папа понимал, что трофей может выиграть любая команда, и именно за это он любил эту прекрасную игру. После вылета Бразилии все посетители, которые заходили к папе в палату, говорили: "Как дела, Пеле? За кого ты сейчас? Не за Аргентину же?" И он говорил: "Да, за Аргентину! Этот кубок должен остаться в Южной Америке, а Месси это заслужил". Все просто недоумевали: "Как? Аргентина? Ужас!" Он уже не мог смотреть финал по телевизору, но понял, что Аргентина победила и Месси сумел поднять кубок над головой. Он был счастлив", - рассказала она.

