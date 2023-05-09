



Месси определился с местом продолжения карьеры

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси не будет продолжать выступления за французский "Пари Сен-Жермен" после сезона 2022/23, пишет Agence France-Presse.



Звездный аргентинец якобы договорился о переезде в Саудовскую Аравию. Окружение чемпиона мира назвало трансфер на Ближний Восток "решенным делом".



Интерес к подписанию Месси проявлял "Аль-Хиляль". Руководство аравийского гранда стремится оформить переход живой легенды, чтобы возобновить противостояние аргентинского нападающего с португальцем Криштиану Роналду. Тот зимой перебрался в "Аль-Наср".



На прошлой неделе Месси летал в Саудовскую Аравию в маркетинговых целях. Свою поездку звезда не согласовал с боссами ПСЖ, поэтому нарвался на отстранение от тренировочных занятий. Впоследствии аргентинец извинился и уже вернулся в общую группу парижан.



В новый клуб Месси перейдет в статусе свободного агента. Его контракт с ПСЖ действует до 30 июня. На "Парк де Пренс" нападающий проводит всего второй сезон. Предыдущие 17 он отдал "Барселоне", постоянно заявляющей о намерениях вернуть Месси.

