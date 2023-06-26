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Месси назвал свою главную цель
26.06.2023 04:35 Алина Груднева

Месси назвал свою главную цель

Звездный футболист Лионель Месси прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Об этом он сказал в комментарии beIN Sportsю

По словам Месси, ему удалось реализовать свою мечту, сыграв за сборную Аргентины.

"Я реализовал самую важную свою цель — выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального. Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры", — подчеркнул  Месси.
 

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