Месси назвал свою главную цель
Звездный футболист Лионель Месси прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.
Об этом он сказал в комментарии beIN Sportsю
По словам Месси, ему удалось реализовать свою мечту, сыграв за сборную Аргентины.
"Я реализовал самую важную свою цель — выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального. Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры", — подчеркнул Месси.