



Месси назвал свою главную цель

Звездный футболист Лионель Месси прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.



Об этом он сказал в комментарии beIN Sportsю



По словам Месси, ему удалось реализовать свою мечту, сыграв за сборную Аргентины.



"Я реализовал самую важную свою цель — выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального. Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры", — подчеркнул Месси.

