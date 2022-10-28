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Месси может получить сразу две награды
28.10.2022 02:30 Алина Груднева

Месси может получить сразу две награды

Звезда ПСЖ Лионель Месси может претендовать сразу на две награды по итогам 5-го тура Лиги чемпионов.

 
В частности, УЕФА объявил претендентов на индивидуальные награды.
 
Месси попал сразу в две номинации: "Лучший игрок недели" и "Лучший гол". 
 
Напомним, что Лео в матче с "Маккаби Хайфа" забил два гола и отдал две результативные передачи. ПСЖ выиграла со счетом 7:2.
 
За звание лучшего игрока также будут биться Джованни Симеоне из Наполи, Мехди Тареми из Порту и Рафа Силва из Бенфики. 
 
Претендентами на лучший гол объявлены Кай Хаверц из Челси, Маттео Гендузи из Марселя и Рафа Силва.

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