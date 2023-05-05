



Месси извинился перед ПСЖ после скандала из-за Саудовской Аравии

Лионель Месси принес публичные извинения перед футбольным клубом ПСЖ из-за своей поездки в Саудовскую Аравию, из-за которой разгорелся скандал.



Соответствующий пост форвард команды опубликовал в Instagram.



«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять", — пояснил футболист.



Скандал разразился после того, как Месси отправился в Саудовскую Аравию, где ему якобы предлагают контракт, без получения на этого разрешения. За такие действия парижане отстранили форварда на две недели, из-за чего он пропустит матчи против Труа и Аяччо.



"Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба", - добавил Месси, не пояснив, по каким именно делам отправился в страну.