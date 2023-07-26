



Мэр Парижа жестко раскритиковала ПСЖ из-за Мбаппе

Мэр Парижа Анн Идальго в недоумении из-за действий боссов ПСЖ в отношении Килиана Мбаппе.



Ее возмутила последняя игра парижан против "Аль-Наср", которая прошла без звездного форварда.



"Я не понимаю, во что ПСЖ играет с Килианом Мбаппе. У них лучший футболист в мире, а они готовы не дать ему играть. Признаюсь, я этого не понимаю. Конечно, Килиан — исключительный футболист, и я хотела бы, чтобы он оставался в Париже. Я думаю, что его желание также состоит в том, чтобы как можно дольше оставаться в городе", - подчеркнула она.



Матч, о котором идет речь, состоялся в Японии. Он завершился нулевой ничьей.



Килиан по-прежнему раздумывает о своем будущем. Предполагается, что он заинтересован в трансфере в "Реал". Между тем, ему начали поступать заманчивые предложения из других клубов.



Например, саудовский "Аль-Хиляль", по слухам, предложил Мбаппе 700 миллионов евро зарплаты в год, а ПСЖ за его трансфер якобы предложили 300 млн.

