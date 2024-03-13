



Мэр Парижа хочет запрета для российских спортсменов участвовать в Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго в среду, 13 марта выразила надежду, что российским спортсменам будет запрещено участвовать в Олимпийских играх в Париже и в церемонии их открытия.



Израильские спортсмены, однако, должны быть полностью приняты, сказала она в интервью Reuters, поскольку организаторы Игр 26 июля - 11 августа готовятся к решению проблем, возникающих в связи с войнами в Украине и Газе.



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Международный олимпийский комитет, который принимает решения по этим вопросам, должен обсудить на ближайшей сессии вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия.



Пока что российские и белорусские спортсмены не могут выступать под флагом своих стран, но им разрешено участвовать в качестве нейтралов - без флагов и гимнов.



"Я предпочитаю, чтобы они не приезжали", - сказала Идальго в интервью Reuters.



На прошлой неделе Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил, что российские и белорусские спортсмены, присоединившиеся к Паралимпиаде, не будут участвовать в церемонии ее открытия.



"Мы не можем вести себя так, как будто вторжения России в Украину не существует", - сказал мэр-социалист. "Мы не можем вести себя так, как если бы Владимир Путин не был диктатором, который сегодня угрожает всей Европе".



Отвечая на вопрос об участии Израиля в Олимпийских играх, в то время как в Газе идет война после атаки ХАМАСа 7 октября, Идальго сказал, что нет никакого сравнения с Россией.



"О введении санкций против Израиля в связи с Олимпийскими и Паралимпийскими играми не может быть и речи, - сказала она, - потому что Израиль - демократическая страна".



МОК не ввел никаких ограничений на участие израильских спортсменов.



Мэр Парижа подтвердила, что в преддверии Олимпийских игр состоится церемония памяти жертв нападения на израильских спортсменов и членов команды на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

