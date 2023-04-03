



Мексиканский футбольный судья находится под следствием за удар игрока в пах

Федерация футбола Мексики (FMF) начала расследование после того, как появились кадры, на которых судья ударил коленом игрока в пах во время субботнего матча "Америки" против "Леона".



Телевизионные кадры показали, как рефери Фернандо Эрнандес бьет коленом полузащитника "Леона" Лукаса Ромеро, когда он и его товарищи по команде сердито требовали проверки VAR после того, как "Америка" сравняла счет.



Судейская комиссия заявила, что результаты расследования будут обнародованы, когда оно будет завершено.



Несмотря на то, что местные СМИ осудили этот поступок, Ромеро не стал призывать к наказанию Эрнандеса и заявил, что это недоразумение.



"Очевидно, что арбитры — люди, они могут совершать ошибки, и эти ошибки в конечном итоге приводят к тому, что произошло, - к множеству недоразумений", — сказал аргентинец мексиканскому телеканалу TUDN.



"Я ничего не прошу (какой-либо формы наказания), он сказал мне, что это было непреднамеренно. Просто они уважают нас так же, как мы уважаем их на поле, потому что они авторитет", - добавил футболист.



Бывший рефери Фелипе Рамос Ризо назвал действия судьи "неприемлемыми".



"Рефери ударил футболиста "Леона" коленом, это может стоить Фернандо Эрнандесу карьеры… Как вы объясните такую ​​агрессию судьи?" — написал он в Twitter, добавив, что председатель судейской комиссии и ее руководитель должны будут дать "хорошее объяснение".