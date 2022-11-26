



Мбаппе забил дубль и вывел Францию ​​​​в 1/8 финала

Сборная Франции обыграла команду Дании со счетом 1:2 во втором круге группы D на чемпионате мира в Катаре.



Килиан Мбаппе вывел французов вперед на 61-й минуте, Андреас Кристенсен сравнял счет в пользу датчан на 68-й минуте, но Мбаппе забил дубль на 86-й минуте и принес своей команде победу.



При этом Франция обеспечила себе место в 1/8 финала, поскольку занимает в группе первое место с 6 очками. В следующем раунде Дания встретится с Австралией, в матче, который решит, кто из команд выйдет в 1/8 финала из группы D под вторым номером.