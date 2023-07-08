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Мбаппе разозлил игроков ПСЖ заявлением о его карьере
08.07.2023 17:40 Алина Груднева

Мбаппе разозлил игроков ПСЖ заявлением о его карьере

Шестеро игроков ПСЖ возмутились словами Килиана Мбаппе относительно его карьеры.

Они пожаловались на интервью коллеги изданию France Football.

В частности, получая звание лучшего игрока сезона во Франции, Килиан сказал: "тот факт, что я играл за ПСЖ, не помог моей карьере".

Это ни на шутку обидело других игроков команды. Футболисты пожаловались, что заявление Мбаппе является оскорблением клуба.

По данным L’Equipe, тем временем, представители парижан гневно ответили Килиану относительно его нежелания продлевать контракт.

"Мы обсуждали очень амбициозный контракт, который смогли реализовать лишь частично, учитывая условия трансферного окна и нормативные ограничения Франции и Европы. Условия полностью находились вне нашего контроля, но, несмотря на это, мы постарались удовлетворить твои требования в отличие от того, что мы сделали бы для любого другого игрока", —сказано в письме.

 

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