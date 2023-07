Мбаппе разозлил игроков ПСЖ заявлением о его карьере

Шестеро игроков ПСЖ возмутились словами Килиана Мбаппе относительно его карьеры.



Они пожаловались на интервью коллеги изданию France Football.



В частности, получая звание лучшего игрока сезона во Франции, Килиан сказал: "тот факт, что я играл за ПСЖ, не помог моей карьере".



Это ни на шутку обидело других игроков команды. Футболисты пожаловались, что заявление Мбаппе является оскорблением клуба.





Several PSG players unhappy with Kylian Mbappe's interview to France Football and have complained to Nasser Al-Khelaifi.



When talking about his performances, Mbappe called PSG a "divisive team, a divisive club" that can attract "a tendency to gossip".