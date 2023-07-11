



Мбаппе пора уйти - спортивный директор ПСЖ

Спортивный директор футбольного клуба ПСЖ Леонардо публично заявил о том, что Килиан Мбаппе должен покинуть клуб этим летом.



"ПСЖ существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него. Он был в Париже шесть лет, и за эти шесть сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Никто из них не имел Мбаппе в своем составе", - заявил Леонардо.



Спортивный директор клуба раскритиковал бомбардира, отметив, что Мбаппе еще не готов "по-настоящему управлять командой".



"Он замечательный футболист, но не лидер. Он – отличный бомбардир, а не творческий игрок. Трудно создать команду из вашего окружения, если у вас нет подобающих качеств. Здесь для меня все очевидно: Мбаппе пора уйти", - заключил он.



В то же время Леонардо выразил сожаления относительно ухода Месси, добавив, что он достоен "войти на футбольный Олимп вместе с Пеле и Марадоной".