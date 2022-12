Мбаппе переплюнул Пеле на мундиалях

Килиан Мбаппе установил рекорд по результативности на чемпионатах мира по футболу, забив 4 декабря два мяча в матче Франция - Польша в Катаре.

По словам Фабрицио Романо, французский форвард довел общее число забитых мячей на мундиалях до девяти.

Он лидирует в списке игроков в возрасте до 24 лет.

Мбаппе обошел по количеству легендарного Пеле и Роналду, догнав Месси.

