



Матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" побил рекорд по посещаемости

На матче между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" был побит рекорд посещаемости в рамках Лиги Европы.



Об этом сообщают спортивные Telegram-каналы.



В частности, состязание в рамках 1/16 финала на "Камп Ноу" посетили 90 255 болельщиков.



Вчерашняя встреча завершилась ничьей со счетом 2-2. От "Барсы" забили Маркос Алонсо Мендоса и Рафинья. От "МЮ" в ворота соперника забили Маркус Рашфорд и Жюль Кунде.



Предыдущим рекордом по посещаемости был матч 1/16 финала между "Тоттенхэмом" и "Генком" в 2017 году. Игру тогда посетили 80 465 человек.