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Марсель - Тоттенхэм: фанаты устроили потасовку на трибунах
08.09.2022 13:27 Александр Юзовский

Марсель - Тоттенхэм: фанаты устроили потасовку на трибунах

Болельщики французского "Марселя" устроили беспорядки на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" во время игры с лондонским "Тоттенхэмом".

Одним из последствий стал сорванный с подтрибунного выхода флаг ЛГБТ, а также брошенные в болельщиков "Тоттенхэма" файеры.

Также произошла стычка между фанатами играющих команд, в которую вмешалась местная полиция. Местные СМИ сообщают, что инициаторами драки стали французские гости.

По сведениям различных СМИ, УЕФА может применить дисциплинарные санкции к обоим клубам за неспособность контролировать своих болельщиков.

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