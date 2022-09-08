



Марсель - Тоттенхэм: фанаты устроили потасовку на трибунах

Болельщики французского "Марселя" устроили беспорядки на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" во время игры с лондонским "Тоттенхэмом".



Одним из последствий стал сорванный с подтрибунного выхода флаг ЛГБТ, а также брошенные в болельщиков "Тоттенхэма" файеры.



Также произошла стычка между фанатами играющих команд, в которую вмешалась местная полиция. Местные СМИ сообщают, что инициаторами драки стали французские гости.



По сведениям различных СМИ, УЕФА может применить дисциплинарные санкции к обоим клубам за неспособность контролировать своих болельщиков.