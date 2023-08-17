



“Манчестер Сити” впервые в истории выиграл Суперкубок UEFA

“Манчестер Сити” впервые выиграл Суперкубок UEFA. Английский футбольный клуб обыграл испанскую “Севилью” в серии пенальти со счетом 5:4. Основное время завершилось счетом 1:1.



На 25 минуте матча гол за “Севилью” забил Юссеф Эн-Несири, на 63 минуте Коул Палмер забил гол за “Манчестер Сити”.



В сезоне 2022-2023 английский клуб стал победителем Лиги чемпионов. “Севилья” выиграла Суперкубок UEFA в 2006 году. В прошлом сезоне испанская команда стала победителем в Лиге Европы в седьмой раз.



Матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций в 2023 году должен был пройти в Казани на стадионе “Ак Барс – Арена”, однако мероприятие перенесли в Грецию.

