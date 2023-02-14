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“Манчестер Сити” и “Бавария”: главные фавориты Лиги чемпионов 2022-2023
14.02.2023 05:39 Наталья Богинская

“Манчестер Сити” и “Бавария”: главные фавориты Лиги чемпионов 2022-2023

Во вторник стартует стадия плей-офф Лиги чемпионов. В первый игровой день состоится реинкарнация финала-2020 между “Пари́ Сен-Жерме́н” и “Баварией”, а также битва “Милана” и “Тоттенхэма”.
В гонке за трофеем осталось всего 16 клубов из семи стран, пишет 24 канал. Уже на стадии 1/8 финала встретятся между собой финалисты прошедшего розыгрыша  Лиги чемпионов – “Ливерпуль” и “Реал”. Все пары первого раунда выглядят следующим образом:

  • Милан (Италия) – Тоттенхэм (Англия)
  • ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия) – Челси (Англия)
  • Брюгге (Бельгия) – Бенфика (Португалия)
  • Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия)
  • Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания)
  • Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия)
  • Интер (Италия) – Порту (Португалия)
Матчи 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а также 7-8 и 14-15 марта. Финал назначен на 10 июня 2023 года и пройдет в Стамбуле.
Тем временем букмекеры назвали главных фаворитов соревнования. По их мнению, главным претендентом на кубок является “Манчестер Сити”, его триумф оценен в 2,60. Его основными конкурентами считаются “Бавария”, “Ливерпуль” и “Пари Сен-Жермен”.
Котировки на победу в Лиге чемпионов:
  • Манчестер Сити – 2,60
  • Бавария – 7,50
  • Ливерпуль – 9,50
  • ПСЖ – 9,50
  • Реал – 12,00
  • Наполи – 12,00
  • Челси – 14,00
  • Тоттенхэм – 16,00
  • Бенфика – 24,00
  • Интер – 31,00
  • Милан – 46,00
  • Боруссия Дортмунд – 46,00
  • Порту – 81,00
  • Айнтрахт – 81,00
  • Лейпциг – 81,00
  • Брюгге – 121,00

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