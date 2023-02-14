“Манчестер Сити” и “Бавария”: главные фавориты Лиги чемпионов 2022-2023
Во вторник стартует стадия плей-офф Лиги чемпионов. В первый игровой день состоится реинкарнация финала-2020 между “Пари́ Сен-Жерме́н” и “Баварией”, а также битва “Милана” и “Тоттенхэма”.
В гонке за трофеем осталось всего 16 клубов из семи стран, пишет 24 канал. Уже на стадии 1/8 финала встретятся между собой финалисты прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов – “Ливерпуль” и “Реал”. Все пары первого раунда выглядят следующим образом:
- Милан (Италия) – Тоттенхэм (Англия)
- ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия) – Челси (Англия)
- Брюгге (Бельгия) – Бенфика (Португалия)
- Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия)
- Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания)
- Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия)
- Интер (Италия) – Порту (Португалия)
Тем временем букмекеры назвали главных фаворитов соревнования. По их мнению, главным претендентом на кубок является “Манчестер Сити”, его триумф оценен в 2,60. Его основными конкурентами считаются “Бавария”, “Ливерпуль” и “Пари Сен-Жермен”.
Котировки на победу в Лиге чемпионов:
- Манчестер Сити – 2,60
- Бавария – 7,50
- Ливерпуль – 9,50
- ПСЖ – 9,50
- Реал – 12,00
- Наполи – 12,00
- Челси – 14,00
- Тоттенхэм – 16,00
- Бенфика – 24,00
- Интер – 31,00
- Милан – 46,00
- Боруссия Дортмунд – 46,00
- Порту – 81,00
- Айнтрахт – 81,00
- Лейпциг – 81,00
- Брюгге – 121,00