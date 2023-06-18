



Макрон залпом выпил бутылку пива на финале чемпионата Франции по регби

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил чемпионов Франции по регби и залпом выпил бутылку пива у них в раздевалке после матча. Об этом сообщают французские СМИ 17 июня.



В субботу состоялся финальный матч национального чемпионата Франции по регби и глава государства не мог пройти мимо этого события. Он присутствовал во время игры на трибунах, а потом лично решил поздравить победителей.



Журналисты отмечают, что перед матчем стадион освистал появление главы государства на матче, но длилось это недолго.



Команда "Тулуза" победила своих оппонентов "Ла Рошель". Во время игры они шли на одном уровне, однако итоговый счет был 29:26 в пользу первой команды.



После этого Эммануэль Макрон пришел в раздевалку к игрокам, чтобы поздравить их. Там его ожидала охлажденная бутылка пива, которую он выпил залпом.



Момент показали во время трансляции мероприятия и ролик стал вирусным в сети.

