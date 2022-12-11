Макрон прилетит в Катар на полуфинал Чемпионата мира
Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается прилететь в Катар, чтобы 14 декабря присутствовать на матче между сборными Франции и Марокко.
Об этом сообщила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера в эфире радио France Info.
"Детали поездки еще прорабатываются, но он взял на себя это обязательство и он его сдержит с радостью", - заявила министр.
По ее словам, Макрон лично следит за успехами сборной Франции по футболу и говорил с игроками после их победы на Англией.