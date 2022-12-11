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Макрон прилетит в Катар на полуфинал Чемпионата мира
11.12.2022 11:52 Ольга Белозерова

Макрон прилетит в Катар на полуфинал Чемпионата мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается прилететь в Катар, чтобы 14 декабря присутствовать на матче между сборными Франции и Марокко.

Об этом сообщила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера в эфире радио France Info.

"Детали поездки еще прорабатываются, но он взял на себя это обязательство и он его сдержит с радостью", - заявила министр.

По ее словам, Макрон лично следит за успехами сборной Франции по футболу и говорил с игроками после их победы на Англией. 

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