В сети распространяется фото ликующего президента Франции Эмманюэля Макрона, который сильно обрадовался тому, что сборная страны сравняла счет с Аргентиной.



Напомним, что два гола за пару минут забил Килиан Мбаппе.



Счет на данный момент: Франция - Аргентина: 2:2.







Happy Macron as Mbappe levels it up for France #France #Mbappe #WorldCup #WorldcupQatar2022 #Qatar2022 #Qatar pic.twitter.com/l0NrRZVtdI