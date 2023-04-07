



Маккаби Тель-Авив вышел п плей-офф Евролиги

После нестабильного сезона и благодаря победной серии, достигнутой в нужное время, в четверг "Маккаби Тель-Авив" удалось обеспечить себе место в плей-офф Евролиги в сезоне 2022/23, несмотря на поражение от "Жальгирис Ковна" со счетом 68:67.



"Маккаби Тель-Авив" пока не знает, с кем встретится в плей-офф, но это не мешает участникам команды праздновать свой первый выход в плей-офф в сезоне Евролиги, который подходит к концу. Плей-офф Евролиги начнется 25 или 26 апреля



Еще до плей-офф "Маккаби" сыграет против "Хапоэль Галил Илион" и "Ирони Нес Циона".