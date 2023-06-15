



“Маккаби” Тель-Авив стал чемпионом Израиля по баскетболу

“Маккаби” Тель-Авив выиграл свой 56-й чемпионат Лиги чемпионов Израиля, победив “Хапоэль” Тель-Авив со счетом 94–90 во вторник вечером и завершив драматическую победу в серии 2–1.



“Маккаби”, комфортно выиграв первую игру дома, проиграл 38 очков во второй игре, что обеспечило третью игру по принципу “победитель получает все”.



“Это было сумасшествие, это прекрасное чувство”, – сказал взволнованный Каташ после игры. “Мы провели долгий и напряженный сезон, который длился до последней минуты, он просто должен был закончиться именно так. Я не помню, чтобы “Хапоэль” был так хорош, даже когда я был игроком. Мы начали игру медленно, а затем вошли в ритм, но когда они пошли дальше, мы показали свой характер, и я очень горжусь. Именно характер игроков сделал этот сезон таким особенным”.



Атмосфера вокруг арены была напряженной, так как полиция и сотрудники службы безопасности стояли на каждом углу и у каждого входа в объект. Каждый болельщик был обыскан, а сумки проверены, в этот вечер не было никаких шансов на повторение мероприятий, которые имели место в первой и второй играх.

